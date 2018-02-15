استطلاع رأي: الغالبية تؤيد تنحي نتنياهو

تل أبيب(صدى):

في اليوم التالي لتوصية الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة العامة، أجري أكثر من استطلاع رأي حول تأييد تنحي نتنياهو من عدمه.

وشارك نصف الإسرائيليين، في استطلاع الرأي الذي أجرته القناة الإسرائيلية العاشرة، حول تأييد تنحي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه من عدمه.

وأعلنت القناة أن 42% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن على نتنياهو استمرار العمل كرئيس للوزراء، فيما يعتقد 53% من الإسرائيليين أن الشرطة والجهاز السياسي لا يسعيان إلى ” قلب نظام الحكم ” من خلال توجيه التهم لنتنياهو.

وفي استطلاع للرأي منفصل لـ ” أخبار هاداشوت ” أظهر أن 48٪ من الإسرائيليين دعوا نتنياهو للتنحي بينما رفض ذلك 36٪ ، ما يظهر تراجعا كبيرا عن استطلاع مماثل في أواخر ديسمبر نشرته هاداشوت، حيث قال 60٪ أن نتنياهو ينبغي أن يستقيل إذا ما اتهمته الشرطة بالرشوة و وتمسك به 28٪ .