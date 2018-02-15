حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ،نجران ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة) وتتهيأ الفرصة لهطول الامطار الرعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الجوف ، تبوك ،حائل ،المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم / ساعة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .