تجمع وزاري يبحث ” بطالة الممارسين الصحيين ” .. الشهر المقبل

عادل الحربي (صدى):

يبحث تجمع وزاري ” بطالة الممارسين الصحيين” وبحث الحلول المناسبة, وحاجة القطاع الصحي من الكوادر المتخصصة, اذ من المتوقع عقده يوم 4 مارس المقبل في العاصمة الرياض.

وقال الدكتور أيمن بن أسعد عبده أمين عام هيئة التخصصات الصحية في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في فعاليات الملتقى الثالث لطب الطوارئ تحت عنوان “مستقبل طب الطوارئ”، والذي نظمته الجمعية السعودية لطب الطوارئ بشراكة تنظيمية مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إنه بتوجيهات وزير الصحة سيتم بحث الملفات والمشاكل التي تواجه الممارس الصحي وخاصة موضوع البطالة وايجاد الحلول المناسبة لها, لافتا الى مشاركة وزارء “الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والتعليم والصحة”, وسيكون هناك بحث حول موائمة التخصصات الصحية مع احتياجات سوق العمل وبرامج التدريب.

وأعلن الدكتور أسعد ال شجاع رئيس اللجنة العملية لمؤتمر طب الطوارئ الثالث أن المؤتمرين أوصوا في ختام المؤتمر بزيادة السعة الاستيعابية في تخصص طب الطوارئ بإيجاد كوادر طبية مؤهلة تأهيل متخصص في طب الطواريء مثل مساعد الطبيب ومقدم إسعاف للعناية الحرجة وربط المناطق البعيدة والنائية في المملكة عن طريق طب الاتصالي بوسائل الاتصال الحديث وإيجاد أنظمة وقوانين في الممارسة في تخصص طب الطواريء كتحديد ساعات العمل لطاقم الممارسين والبدلات مثل بدل العدوى وقانون حماية الطاقم الطبي وخلق بيئة امنه وتجربه ايجابيه للمريض في اقسام الطواريء, ايجاد برامج الاسعاف للمارسين الغير الصحيين وايجاد انظمة للحماية القانونيه, واستحداث برامج تشجيعيه لدخول برامج تخصص طب الطواريء من طلاب الطب, عمل برامج تحفيزيه لمنع تسرب الاطباء المتخصصين في طب الطواريء.

