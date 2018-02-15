تدشين المبنى الجديد للغرفة التجارية الصناعية بالخرج اليوم

عادل الحربي (صدى):

يدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الخميس المبنى الجديد للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج، الذي تم تشييده على أحدث طراز معماري على أرض مساحتها ٢٤٠٠م.

ويتكون المبنى الجديد من سبعة أدوار ويحتوي على مكاتب إدارية وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب إنه بعد 12 عاماً من التنقل في المقار المستأجرة الآن للغرفة مقر تمتلكه وتفخر به، وتستطيع أن تنطلق منه لتحقيق عطاء أكبر وأفضل لما يحتويه المبنى من مكاتب وقاعات رحبة تهيئ لمزيد من العمل الجاد.

وأعرب “آل كتاب” عن شكره لكل من كان له يد في إنجاز هذا المبنى من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والأمانة العامة، ولكل من ساهم من منتسبي الغرفة من رجال الأعمال بالمحافظ.