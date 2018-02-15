عمالة تنقل ذبائح في صندوق سيارة بالطائف.. ومواطن يوثق بالصور

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مواطن صباح أمس الأربعاء، بتوثيق قيام عمالة بالمسلخ النموذجي بسوق المواشي بنقل عدد من الذبائح على صندوق سيارة من نوع ” هايلوكس ” بطريقة بدائية دون توفر مقومات النظافة أو التبريد أو وجود سيارة مخصصة لنقل اللحوم حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتفاجأ المواطن بنقل عمالة المسلخ الذبائح من داخل المسلخ لصندوق سيارة من نوع هايلوكس، ولا جود لوسائل التبريد أو الاهتمام بتغطية اللحوم مما قد يعرضها للتلوث، حيث المركبة لم تكن مجهزة بأي مقومات نقل اللحوم سوى أن صندوق السيارة مغطى وهذا لا يفي بالغرض حيث وضح عدم ملاءمة المركبة لنقل اللحوم والذبائح، داعين المسؤولين في أمانة الطائف مراقبة هذه الأمور والمحاسبة حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين.