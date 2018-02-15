كاتب يهودي يصف تميم بـ ” الكاذب “

واشنطن(صدى):

وصف كاتب صحفي يهودي ،تميم بن حمد آل خليفة، بـ ” الكاذب “، منقدًا تردد بعض الصهاينة إلى قطر.

وأوضح الكاتب والحاخام الأمريكي شمولي بوتيتش ،في مقال نشرته أكبر صحيفة يهودية في أمريكا ” الجيمينير”، أنه تلقى رسائل تهديد من حاخامات تطالبه بالتوقف عن انتقاد القادة اليهود الذين يزورون قطر، وكتبوا له في إحدى الرسائل، أنك تذهب إلى نقطة اللاعودة بانتقادك، ولن يستطيع أصدقاؤك الأغنياء إنقاذك.

وألقت الصحيفة الضوء على أسماء شخصيات يهودية أمريكية ذهبت إلى قطر وعادت منها، مثل نيك موزين، ومالكولم هينلين من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية، ودعا الأخير بعد عودته من الدوحة، شقيق أمير قطر إلى حفل زفاف ابنته، وجاك روزين من المؤتمر اليهودي الأمريكي، وآلان ديرويتز، الذي قارن بعد عودته من قطر بين الدوحة وإسرائيل.

ووصف المقال أمير قطر بالكاذب، مرتين الأولى أنه وعد مورت كلاين بأن تبقى رحلته لقطر سرية إلا أنه تم تسريبها، إضافة إلى أن تميم زعم عدم دعم بلاده للإخوان وحماس، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان ليتوقف القادة اليهود عن شرعنة قطر.

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