تعليق ترامب على حادث إطلاق النار بمدرسة ثانوية

واشنطن(صدى):

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تعازيه لعائلات ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

وقال ترامب في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أقدم تعازي ودعواتي لعائلات ضحايا حادث فلوريدا “.

وأضاف: ” لا يجب أن يشعر أي شخص سواء كان طالبا أو معلما بالخطر وهو داخل المدارس الأمريكية “.

كان حادث إطلاق النار وقع، مساء الأربعاء، بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي تسبب في مقتل 17 شخصا، وإصابة آخرون.