تعليق ترامب على حادث إطلاق النار بمدرسة ثانوية
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تعازيه لعائلات ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.
وقال ترامب في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أقدم تعازي ودعواتي لعائلات ضحايا حادث فلوريدا “.
وأضاف: ” لا يجب أن يشعر أي شخص سواء كان طالبا أو معلما بالخطر وهو داخل المدارس الأمريكية “.
كان حادث إطلاق النار وقع، مساء الأربعاء، بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي تسبب في مقتل 17 شخصا، وإصابة آخرون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42829 ] نشر منذ 9 دقائق
اللي اطلق النار هذا ماهو ارهابي ، حبيب ولا يتعدى الكنيسه ولا يفارق اقدام القسيس ,,
,, لكن السلاح اطلق النار جرَّاء خطاء تقني ، ومن صدمته وحنية قلبه ودليل برائته ، إنصدم وارتبش ، الى ان اهلك الرشاش سبعة عشر نفساً بس ، وانه يعتذر عن ذالك لآهالي الضحايا ,, هذه اول جملة يقولها المحامي ,,
,, ياحنينين يا اهل القلوب النظيفه ، يااللي ماانتم اهل ارهاب ولا اجرام ولا خراب ,,
,, لعنكم الله ياكلاب ياعبدة الشياطين وخدام الكلاب ,,
,, انتم الإرهاب والفتن والخراب وصانعي الإرهاب ومصدريه ، وتتهموا الأبرياء فيه ,,
,, عليكم من الله ماتستحقون ,,