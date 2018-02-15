المواد المحظورة في مونديال روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على قائمة المواد التي سيُمنع دخولها الملاعب التي ستحتضن مقابلات كأس العالم 2018 بروسيا.

أقر الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” خلال اجتماع له قائمة المواد الممنوع إدخالها إلى ملاعب كأس العالم، وشملت قائمة الممنوعات 14 مادة تنوعت ما بين الأدوات الموسيقية والعطور.

وضمّت: عصا السيلفي، والمواد الغذائية باستثناء أطعمة الأطفال، والمظلات التي يصل طولها لأكثر من 25 سنتيمتراً بوضع الطي، وسترات الإنقاذ، والمواد الحادة، والأجهزة الكبيرة المخصصة لوضع الكاميرات عليها، والعطور، وطائرة الدرون، والعبوات المصنوعة من الزجاج، والدراجة الهوائية، والألعاب النارية، والكراسي القابلة للطي، والآلات الموسيقية، باستثناء الأبواق، وحافظات المياه الساخنة.