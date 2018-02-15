خبير ألغام: تطهير الموصل من القنابل سيستغرق أكثر من 10 سنوات

بغداد(صدى):

أكد خبير في نزع الألغام بالأمم المتحدة، أن القنابل غير المنفجرة في الموصل العراقية ،ستظل منتشرة ،لعقد من الزمن مما يعرض مليون مدني أو أكثر يريدون العودة للخطر.

وأوضح الخبير أن تدمير الموصل خلف ما يقدر بـ 11 مليون طن من الحطام ومن المعتقد أن ثلثي المواد المتفجرة مدفون تحت الركام، قائلا : ” تشير تقديراتنا إلى أن تطهير غرب الموصل سيستغرق أكثر من عقد من الزمن “.

وأضاف : ” نحن نرى ذخائر أسقطت من الجو، وقنابل تزن الواحدة 500 رطل، تخترق الأرض لمسافة 15 مترا أو أكثر”، مؤكدا أن مجرد إخراج واحدة منها يستغرق أياما وأحيانا أسابيع “.