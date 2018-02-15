في عيد الحب.. كيف احتفل عالم السيارات بالحدث؟

القاهرة(صدى):

عيد الحب أو يوم العشاق، هو اليوم المنتظر للعاشقين ليعبر كل منهم عن مدى حبه وتقديره لشريكه، بتقديم الهدايا والورود، التي تأتي غالباً باللون الأحمر.

اختلف الاحتفال في عالم السيارات، بعد عبر عدد من الوكلاء والموزعين بهذا الحدث كلاً على طريقته الخاصة وفيما يلي نستعرض أبرز احتفالات عيد الحب في عالم السيارات هذا العام.

بورش

نظمت الشركة الهندسية للسيارات وكيل بورش في مصر، حفلاً كبيراً بمناسبة عيد الحب “الفلانتين”، وشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وعلى رأسهم الفنانة رانيا يوسف، والكابتن حازم إمام لاعب الزمالك السابق.

بيجو

أعلن الوكيل السابق لبيجو “الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة”، عن عروض خاصة بمناسبة عيد الحب، وقدمت لعملائها تخفيضات كبيرة علي الصيانات وقطع الغيار.

أباظة

أعلنت شركة “أباظة أوتو تريد” لتوزيع السيارات، عن تقديمها عروضاً كبيرة وتخفيضات كبيرة علي السيارات بمناسبة عيد الحب.

وعرضت الشركة من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، العروض والتخفيضات بمناسبة احتفالات عيد الحب، التي تصل إلي 50 ألف جنيه.