تفاصيل أولى جلسات محاكمة قاتل ابن عمه في قضية ” تكفي يا سعد “
طلب الداعشي سعد العنزي قاتل بن عمه الشهيد ،في أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا باسم ” تكفى يا سعد ” من رئيس الجلسة إصدار حكمه في ذات الجلسة كونها واضحة.
الأمر الذي يدل على أن المتهم يجهل الفرق بين مطالبات المدعي العام للنيابة بالحكم عليه بالقتل والحكم القضائي، وأوضحت له المحكمة أن إجراءات التقاضي طبقا للنظام منحت له حقوقا في الدفاع عن نفسه، ثم تعرض أدلة المدعي العام ومناقشتها ثم دراسة القضية قبل النطق بالحكم.
وأبلغت المحكمة المتهم بأحقيته في الرد مباشرة على الدعوى أو توكيل أحد أقاربه أو توكيل محام بواسطة وزارة العدل، وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي.
وأكد المتهم أنه سيتولى الرد بنفسه، وأمهله القاضي حتى الجلسة القادمة لتقديم دفوعه.
كانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تسلمت، أمس الأربعاء، صحيفة الدعوة لمحاكمة سعد العنزي لقتل ابن عمه الشهيد مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القـوات المسلحة.
محمد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
واضحة والسيف ينتظرك ولكن هناك إجراءات للتقاضي يجب ان تتبعها كون قضيتك من القضايا الكبرى اما واضحة انسى يالداعشي فانت ممن يحاربون الله ورسول ويسعون في الأرض فساد
انت ستقتل قصاصا وبحول الله ستصلب لتكون عبرة لغيرك
abu ammar[ عدد التعليقات: 15740 ] نشر منذ 33 دقيقة
معقوله الى الان ما قتل المجرم الخسيس
فضيته واضحه بالتصوير ولا يحتاج شهود ولا محامي ولا غيره
اضربو عنقه بالسيف وادفنوه بثيابه الله لا يرده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42829 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم اهدنا واهد ذريتنا يارب ياكريم ,, آمين ,,