تفاصيل أولى جلسات محاكمة قاتل ابن عمه في قضية ” تكفي يا سعد “

حمود العنزي (صدى):

طلب الداعشي سعد العنزي قاتل بن عمه الشهيد ،في أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا باسم ” تكفى يا سعد ” من رئيس الجلسة إصدار حكمه في ذات الجلسة كونها واضحة.

الأمر الذي يدل على أن المتهم يجهل الفرق بين مطالبات المدعي العام للنيابة بالحكم عليه بالقتل والحكم القضائي، وأوضحت له المحكمة أن إجراءات التقاضي طبقا للنظام منحت له حقوقا في الدفاع عن نفسه، ثم تعرض أدلة المدعي العام ومناقشتها ثم دراسة القضية قبل النطق بالحكم.

وأبلغت المحكمة المتهم بأحقيته في الرد مباشرة على الدعوى أو توكيل أحد أقاربه أو توكيل محام بواسطة وزارة العدل، وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي.

وأكد المتهم أنه سيتولى الرد بنفسه، وأمهله القاضي حتى الجلسة القادمة لتقديم دفوعه.

كانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تسلمت، أمس الأربعاء، صحيفة الدعوة لمحاكمة سعد العنزي لقتل ابن عمه الشهيد مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القـوات المسلحة.