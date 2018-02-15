تفاصيل جلسة الاستماع في ” تورط بنك باركليز بقضية فساد مع قطر “

لندن(صدى):

على خلفية اتهام بنك باركليز البريطاني بتقديم مساعدة مالية غير قانونية لقطر تتعلق بحملة جمع الأموال الطارئة التي أقامها البنك عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية، وقف محامو البنك أمام المحكمة ،الأربعاء، لمواجهة التهمة.

وأرسلت رئيسة قضاة ” ويستمنستر إيما أربوثنوت ” القضية إلى محكمة ساوثوارك الملكية ، لجلسة استماع لم تتعدى الـ 5 دقائق، وتم تحديد جلسة الاستماع المقبلة يوم الجمعة القادم.

يذكر أن التهمة الموجهة لبنك بركليز تتضمن مساعدة مالية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي قدمها لقطر في شكل قرض ،لدفعها إلى شراء حصص من الشركة القابضة للبنك لدعمها أثناء الأزمة المالية العالمية.