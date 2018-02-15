تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام بـ” الأفلاج “

عادل الحربي (صدى):

وجَّه محمد بن مبارك الزايد، مدير إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، بتعليق الدراسة غدًا ” الخميس ” في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها؛ بسبب التقلبات الجوية، وموجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم اﻷفلاج مسلم الهواملة أن قرار تعليق الدراسة جاء حفاظًا على سلامة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأهاب في الوقت ذاته بجميع قادة المدارس لضرورة التواصل مع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ لإبلاغهم بقرار التعليق.