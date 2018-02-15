خبير فرنسي يفضح صحيفة قطرية حرفت تصريحاته عن المملكة والإمارات

عادل الحربي (صدى):

استنكر أكاديمي فرنسي وأستاذ السياسة والدراسات الإسلامية في جامعة باريس للدراسات السياسية، تحريف صحيفة قطرية لتصريحاته عن المملكة والإمارات.

وأكد الدكتور ستيفان لاكروا، أن الصحيفة حرفت تصريحاته التي أدلى بها لموقع الشرق المتخصص Orient XXI، قائلا :” الصحيفة انتقت وأعادت صياغة كلامي الفرنسي باللغة العربية ليبدو أكثر انتقادًا للمملكة والإمارات “.

وأوضح أن الصحيفة وافقت بعد ضغوط على تعديل ما نشرته وإعادة نشره بشكل صحيح.

يذكر أن المقال الذي تم تحريفه قد تضمن مغالطات بحق العلاقات بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، والدور الذي يؤديه البلدان في المنطقة.

وأعادت الصحيفة نشر الحديث في عددها الثلاثاء ١٤ فبراير بعنوان جديد، إضافة لاعتذار الصحيفة من لاكروا، مدعية أن الخطأ كان تقنيًا بسبب الترجمة وسوء استخدام المصطلحات.