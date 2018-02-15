جامعة الإمام تستقبل اعتذارا من مجموعة ” سيماجو ” لتصنيف الجامعات

عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد بن عبدالعزيز الركبان تلقي الجامعة اعتذاراً من مجموعة سيماغو لتصنيف الجامعات، بعد تقريرها الذي تضمن تراجعها في تصنيفها ومعها جامعتان سعوديتان.

وقال الركبان: إن الجامعة تلقت رسالة اعتذار من السيد إيسيدرو أغويلو من مختبر سيبيرمتريكس في مجموعة سيماغو في مدريد، الذي أكد وجود خطأ عند تطبيق معيار التميز وجار العمل على المراجعة والتصحيح.

واستغرب متحدث جامعة الإمام من سرعة تناقل بعض المواقع الإعلامية على الإنترنت وترويج ما ورد فيها من أخبار وتعليقات حول هذا التصنيف، وترتيب الجامعات السعودية على قائمته، ومنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي أورد التقرير أنها تراجعت على هذا التصنيف ومعها جامعتان سعوديتان.