عبده خال يعترض على إزالة وهدم مواقع ” التبرك “
اعترض الكاتب عبده خال على إزالة وهدم المواقع التاريخية التي يتبرك بها البعض ، مُطالباً بتوعية الناس الذين يتبركون بأن أفعالهم لا تمت للإسلام بشيء ولا علاقة لها به.
وأكد أن التوعية والتثقيف هما الوسيلتان الناجعتان لاستئصال المُعتقد وليس إزالة الموقع هو الحل.
كانت الجهات المعنية في ” ميسان ” ، اليوم الثلاثاء، قامت بإزالة 4 مواقع في بني سعد، منها ” الشجر والحجر ” ، التي مورست فيها شركيات من بعض المعتمرين، من جنسيات مختلفة؛ لتتحرك الجهات المعنية وتزيل كل ما كانوا يتبركون به.
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يا عبدو خال وانت ليش مصمم على عدم ازالتها عشان ثقافتك؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بارك الله في الامير خالد الفيصل امير منطقة مكه المكرمه الذي اصدر قرار بازالة الموقع الشجر والحجر
جعلك بحجر بين عيونك لين تشوف الحق
الحجاج[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتدري لماذا تم إزالتها ياعبده خال ؟ لأنها ترمي بشرر ..شرر الشرك بالله سبحانه وتعالى ..والتوعية قد لاتفيد في مثل هذي الحالة لأنه قد يستجيب لها البعض ويرفضها آخرون وسينشأ إثر ذلك مستقبلاً خلاف عقدي بين الأجيال القدمه فكان الصواب ماوجه به سمو الأمير خالد الفيصل بإزالتها …وفقك الله ياعبده خال فالأماكن التاريخية كثيره ولاتخلو من وجود الشجر والحجر عندها أو بالقرب منها فأختر لنفسك أيُها وأذهب وتبرّك على كيفك ومع الوقت سيصير مزار عبده خال كما هو الحال في مزار السيد البدوي …
saad[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 43 دقيقة
من انت ياعبدوه خال
صلاح[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 23 دقيقة
بارك الله فيك يااستاذ عبده خال فعلاً كان يجب التعامل بطريقة افضل من الازالة .
abu ammar[ عدد التعليقات: 15740 ] نشر منذ 19 دقيقة
يعني وجهة نظر مو بطاله
اتصور حتى لو تم ازالة هذه الاشياء سيتبركون اصحاب الشركيات بالتراب