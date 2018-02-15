مديرو تعليم ” الدواسر” والسليل وقطاع البر يعلقون الدراسة اليوم

علي العنزي(صدى):

علق صقر بن فهاد الصقر، مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر،الدراسة اليوم الخميس في جميع مدارس محافظتَيْ وادي الدواسر والسليل.

كما وجَّه مدير التعليم بتعليق الدراسة في مدارس قطاع البر التابعة لمحافظة وادي الدواسر؛ وذلك بناء على اجتماع لجنة الطوارئ، واستنادًا إلى دليل تعليق الدراسة المعتمد.

وتشهد محافظتا وادي الدواسر والسليل منذ مغرب يوم أمس موجة من الغبار ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة حتى الآن، حدت من مدى الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة.