بالصور.. ” نورة “.. فنانة تشكيلية في عمر صغير تبهر زوار الجنادرية

علي القحطاني (صدى):

جذبت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات، أمس (الأربعاء)، كاميرات زوّار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”؛ حيث ظهرت وهي تلوّن جرّة مصنوعة من الطين وتحوّلها إلى تحفة فنية.

بدأ شغف الطفلة نورة آل عبدالله الشهري بالفخار وتلوينه منذ 4 أعوام في جارة الغيم “تنومة”؛ حيث عملت الأسرة على تطوير الموهبة من خلال التشجيع وتوفير المواد المستخدمة، الأمر الذي دفعها إلى الاشتراك بعدة مشاركات آخرها “الجنادرية”، حسبما روت الطفلة.

وقالت نورة التي تحلم أن تصبح طبيبة، إنها تصنع الجرّة بنفسها ثم تقوم بنقشها وطلائها باللون الأبيض، تمهيداً لرسم فن “القط العسيري” باستخدام الريشة والألوان، لافتةً إلى دعم المدرسة لمشوارها الفني من خلال إقامة معرض خاص بها.