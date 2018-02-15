الأمن السيبراني والبرمجة يدعم مطوري ” التطبيقات السعودية ” بالتعاون مع آبل

عادل الحربي (صدى):

أقام الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة مساء أمس في الرياض، ورشة العمل الأولى مع شركة Apple بهدف إتاحة الفرصة أمام المطورين السعوديين للاستفادة من هذه السوق الذي وصلت عائدات المطورين منها إلى ما يقارب 70 مليار دولار منذ إطلاق App Store .

ويأتي اهتمام اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة في هذا المجال، نظراً لما تشهده النسخة السعودية من نمو سريع خلال السنوات الماضية.

ويسعى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، من خلال هذه الفعالية، إلى تأهيل المطورين السعوديين للاستفادة القصوى من هذا المجال، وإنشاء تطبيقات ذات ميزات تنافسية محلياً وعالمياً، إضافة إلى ما توفره من مداخيل جديدة للسعوديين، وما سينتج عنها من توليد وظائف جديدة.