جائزة مالية لكل شخص يخسر من وزنه كيلو جرام
في طريقة مختلفة لتشجيع الأشخاص على خسارة وزنهم، أطلقت إحدى المستشفيات في دولة الإمارات مسابقة تضمن جوائز مالية لكل شخص يفقد 1 كيلو جراما من وزنه.
وتصل الجوائز المادية إلى 500 درهم عن كل كيلوجرام يفقدها الشخص، على أن يكون المشاركين في المسابقة تزيد أعمارهم عن الـ18 عاما.
ويتم خلال فترة المسابقة التشجيع على تصحيح العادات الغذائية، وممارسة التمارين الرياضيّة تجنبًا لمخاطر السمنة، والوصول إلى الوزن المثالي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42829 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز ,,
لايكثر[ عدد التعليقات: 19234 ] نشر منذ 22 دقيقة
وناسة وين هالمسابقات عنا