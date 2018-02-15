جائزة مالية لكل شخص يخسر من وزنه كيلو جرام

أبو ظبي(صدى):

في طريقة مختلفة لتشجيع الأشخاص على خسارة وزنهم، أطلقت إحدى المستشفيات في دولة الإمارات مسابقة تضمن جوائز مالية لكل شخص يفقد 1 كيلو جراما من وزنه.

وتصل الجوائز المادية إلى 500 درهم عن كل كيلوجرام يفقدها الشخص، على أن يكون المشاركين في المسابقة تزيد أعمارهم عن الـ18 عاما.

ويتم خلال فترة المسابقة التشجيع على تصحيح العادات الغذائية، وممارسة التمارين الرياضيّة تجنبًا لمخاطر السمنة، والوصول إلى الوزن المثالي.