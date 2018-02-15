بالفيديو.. قصة فتاة هندية سحرت العالم ببراءة غمزة عينيها

نيودلهي(صدى):

نشر شاب هندي فيديو لفتاة تغمز بعينيها ببراءة في أحد الفصول المدرسية المكتظة بالطلاب في الهند.

أثار الأمر ضجة كبيرة عبر “السوشيال ميديا”، وتسائل العديد من النشطاء عن اسم وهوية الفتاة التي ظهرت في الفيديو.

ظهر في الفيديو اثنين من طلاب المدارس يمزحان في قاعة فصل مزدحمة، ولم يكن هناك أي شئ غير عادي، ولكن ظهرت الفتاة تغمز بعينيها بطريقة مثيرة، وهو ما جعلها حديث صفحات الانترنت.

الفيديو لفتاة هندية تدعى بريا براكاش فارير، وتبلغ من العمر 18 عام، تعمل كممثلة وموديل في الهند وتدرس في مدرسة فيمالا، بولاية كيرالا، حاليًا أصبحت حديث شبكات مواقع التواصل الاجتماعي في الهند والعالم العربي كله.