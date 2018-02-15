” التحرير الفلسطينية ” تعتزم بدء حملة موسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية
في محاولة لصد أية محاولات للتطبيع مع إسرائيل ،تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية بدء حملة واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية.
واختارت المنظمة كلا من، المغرب ،و لبنان ،ووالأردن، من أجل ” التأثير على صانع القرار في الإدارة الأمريكية “، وذلك ردا على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
و بدأت لجان المنظمة المشاورات والاتصالات في العديد من الدول العربية، لا سيما المغرب ولبنان والأردن، من أجل التوافق على فكرة عقد مؤتمر عربي لمقاطعة البضائع والشركات الأمريكية، ومواجهة محاولات التطبيع.
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