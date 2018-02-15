” التحرير الفلسطينية ” تعتزم بدء حملة موسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية

القدس المحتلة(صدى):

في محاولة لصد أية محاولات للتطبيع مع إسرائيل ،تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية بدء حملة واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية.

واختارت المنظمة كلا من، المغرب ،و لبنان ،ووالأردن، من أجل ” التأثير على صانع القرار في الإدارة الأمريكية “، وذلك ردا على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

و بدأت لجان المنظمة المشاورات والاتصالات في العديد من الدول العربية، لا سيما المغرب ولبنان والأردن، من أجل التوافق على فكرة عقد مؤتمر عربي لمقاطعة البضائع والشركات الأمريكية، ومواجهة محاولات التطبيع.