أمير منطقة الباحة يفتتح الصالة التفاعلية بالقرية التراثية بالجنادرية32

عادل الحربي (صدى):

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً الصالة التفاعلية في قالب سينمائي بقرية الباحة التراثية بمهرجان الجنادرية التي أضافتها القرية ضمن أركانها هذا العام، إيماناً من مسؤولي القرية بما تحتله اللغة البصرية من القدرة على اجتذاب الجمهور التي تجعل من المادة المرئية تحتل الصدارة من حيث الإقبال والقدرة على إيصال الرسالة وترسيخها بلغة بسيطة ومفهومة وما تمتلكه السينما من قدرة على الإبهار كونها حامل متميز للرسالة آياً كان نوعها.

وقد توجهت قرية الباحة بالجنادرية من هذا المنطلق نحو تسخير السينما لنقل الموروثات والمنجز الحضاري والتنموي الذي تشهده المنطقة عبر تخصيص صالة السينما التفاعلية في مقر القرية التراثية والتي تقدم الجوانب التنموية التي تشهدها المنطقة في شتى المجالات من رعاية صحية واجتماعية وتعليمية وحضارية وثقافية ورياضية إلى جانب ما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية وتراثية وعمرانية والتي تعرض للزوار بشكل يومي.

وعملت القرية على تحويل تلك العناصر التي تزخر بها المنطقة إلى مادة مرئية بلغة سينمائية تجمع بين الإبهار البصري والإخراج المتقن ويعد هذا التوجه الحديث نحو تقديم الموروث مرئياً وعلى شكل الفلاشات والمقاطع والأفلام التسجيلية التي تم صياغتها من قبل مجموعة من الشباب المتمكن من أدوات إنتاج الأفلام والمقاطع وبذلك تكون قرية الباحة سباقة نحو تفعيل السينما كوسيط تفاعلي مرئي ينقل موروثاتها للزوار وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام التطوير السياحي بإمارة منطقة الباحة رئيس وفد المنطقة محمد بن لافي، أن إنشاء الصالة السينمائية كانت بتوجيه من سمو أمير المنطقة الذي حرص على أن تكون المشاركة متميزة التي شهدت توسعاً في الأنشطة المنفذة والأركان المعدة لاظهار الجوانب التنموية والسياحية والموروث الشعبي للمنطقة بالمظهر الذي تستحقه لتعريف الأجيال فيما كان عليه إنسان الباحة وتعرف الزائر بالمنطقة سياحياً لما تمتلكه من عوامل جذب فيما ستشهد الفنون الشعبية تميزاً وألوان متعددة بمشاركة العديد من الفرق الشعبية بالمنطقة سراة وتهامة إلى جانب فرقة الباحة التي تقدم العديد من الألوان والفلكلورات الشعبية وبعض الأهازيج التي تشتهر بها المنطقة إضافة إلى العروض الحية للحرف المشهورة أمام الزائر كما يُنفذ العديد من الأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية إلى جانب إقامة بعض البرامج والمسابقات للطفل والأسرة طيلة أيام المهرجان كما أنه خصص للأسر المنتجة عدة أركان في الجناح الخارجي أو من خلال الصالة النسائية والتي تنفذ بها العديد من الفعاليات والبرامج.

ودعا بن لافي زوار الجنادرية للاستمتاع بما تقدمه قرية الباحة التراثية من عروض حية وأركان متعددة.