  • الخميس 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. العقيلي يتقدم باستقالته من روتانا خليجية ويودع العاملين على الهواء

بالفيديو.. العقيلي يتقدم باستقالته من روتانا خليجية ويودع العاملين على الهواء

بالفيديو.. العقيلي يتقدم باستقالته من روتانا خليجية ويودع العاملين على الهواء
علي العنزي(صدى):

تقدم الإعلامي خالد العقيلي أمس الأربعاء، باستقالته من برنامج “يا هلا ” الذي يقدمه عبر قناة “روتانا خليجية “.

وفاجأ العقيلي جمهوره بإعلان مغادرته القناة بعد 4 سنوات من العمل فيها، موجهاً رسائل مؤثرة لجمهوره والعاملين معه بالقناة.

وظهر العقيلي في نهاية حلقته الأخيرة بالقناة، مقدماً الشكر للمشاهدين والمسؤولين والعاملين بالقناة وكذلك الأمير الوليد بن طلال، قائلاً: “لكل رحلة محطات.. وتاج الطموح التحديات”.

 

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *