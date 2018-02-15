بالفيديو.. العقيلي يتقدم باستقالته من روتانا خليجية ويودع العاملين على الهواء

علي العنزي(صدى):

تقدم الإعلامي خالد العقيلي أمس الأربعاء، باستقالته من برنامج “يا هلا ” الذي يقدمه عبر قناة “روتانا خليجية “.

وفاجأ العقيلي جمهوره بإعلان مغادرته القناة بعد 4 سنوات من العمل فيها، موجهاً رسائل مؤثرة لجمهوره والعاملين معه بالقناة.

وظهر العقيلي في نهاية حلقته الأخيرة بالقناة، مقدماً الشكر للمشاهدين والمسؤولين والعاملين بالقناة وكذلك الأمير الوليد بن طلال، قائلاً: “لكل رحلة محطات.. وتاج الطموح التحديات”.