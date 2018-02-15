بالفيديو.. العقيلي يتقدم باستقالته من روتانا خليجية ويودع العاملين على الهواء
تقدم الإعلامي خالد العقيلي أمس الأربعاء، باستقالته من برنامج “يا هلا ” الذي يقدمه عبر قناة “روتانا خليجية “.
وفاجأ العقيلي جمهوره بإعلان مغادرته القناة بعد 4 سنوات من العمل فيها، موجهاً رسائل مؤثرة لجمهوره والعاملين معه بالقناة.
وظهر العقيلي في نهاية حلقته الأخيرة بالقناة، مقدماً الشكر للمشاهدين والمسؤولين والعاملين بالقناة وكذلك الأمير الوليد بن طلال، قائلاً: “لكل رحلة محطات.. وتاج الطموح التحديات”.
“لكل رحلة محطات..
وتاج الطموح التحديات”.
شكراً لأجمل محطاتي، وداعاً #روتانا_خليجية .
وإلى تحد ٍّجديد..… pic.twitter.com/HxpTIDDIVR
— خالد العقيلي (@khaledaloqaily) February 14, 2018
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