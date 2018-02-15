بالفيديو.. صورة الملك سلمان تستوقف مواطن ليتذكر موقفًا شخصيًا جمعه به

نايف السالم(صدى):

استعاد المواطن عبدالله بن عبدالرحمن العتيبي، موقفا شخصيا جمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرًا للرياض.

جاء ذلك عندما رأى العتيبي صورة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – والتي استوقفته ،ضمن معروضات ركن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف الملك سلمان للحج والعمرة بجناح الشؤون الإسلامية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

وأوضح المواطن قائلا : ” شاهدت صورة الملك سلمان وهو يصافح الحجاج بكل تواضع ومحبة؛ ما ذكّرني بموقف لن أنساه، جمعني بمقامه الكريم مع والدي – رحمه الله – قبل أكثر من عشر سنوات إبان كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض؛ إذ قدمت إليه مع والدي، وكان عمر والدي 90 عامًا؛ لمقابلته بالإمارة ” .

وروى : ” قال الملك سلمان لوالدي لما رآه وهو كبير في السن ” لماذا أتيت؟ كان المفترض أن ترسل ابنك وحاجتك سوف تُقضى ” .

واستكمل : ” نعم، بهذه العبارات التي تحمل التواضع والاحترام لكبار السن قابل الملك سلمان والدي – رحمه الله – وبقيت هذه العبارة عالقة في ذاكرتي حتى يومنا هذا ” .

وأضاف : ” كنت أقول في نفسي هذا هو ما تميز به ولاة أمرنا عن غيرهم، ونالوا محبة الناس، وقبل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله إذا رضي عن المرء سكب محبته لدى الخلق ” .