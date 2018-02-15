” صحة جازان ” تكشف حقيقة فيديو خلو مستشفى من الأطباء

تركي السالم(صدى):

أوضحت صحة جازان في بيان لها، اليوم الأربعاء، بشأن المقطع المتداول عن خلو الطوارئ من العاملين خلال وصول حالة حرجة حيث تم العودة إلى نظام المراقبة الداخلي بالمستشفى واتضح أنه تم التصوير بالصالة الرئيسية للمستشفى خارج أوقات الدوام الرسمي ولم يتم التوجه إلى مدخل الطوارئ؛ حيث يتم استقبال الحالات الحرجة والتعامل معها.

وأكدت صحة جازان، أن الطاقم الطبي كان يمارس مهامه ويتعامل مع حالات طارئة بقسم الانعاش في طوارئ المستشفى.

وأوضح البيان، أن الحالة التي تحدثت عنها مصورة المقطع تعود لشاب تعرض لحادث مروري، ووصل إلى المستشفى في حالة حرجة جدًّا، مؤكداً أنه تم إجراء الإنعاش القلبي ولم يكن هناك أي استجابة؛ ما أدى إلى وفاة المريض.

وأضافت الصحة، أن ” للمريض الحق الكامل في تقديم الشكوى وفق الطرق النظامية؛ حيث تتيح الوزارة الرقم 937 لاستقبال البلاغات والشكاوى في حالة وجود أي قصور بالمنشآت الصحية ” ، مؤكدةً أنه سيتم التعامل مع الشكوى وفق الإجراءات النظامية في حالة انتهاك الخصوصية والتصوير داخل المستشفى.