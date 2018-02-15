دراسة: الوجبات السريعة ” عدو ” جسم الإنسان

متابعات(صدى):

تتسبب الوجبات السريعة في أضرار كثيرة في جسم الإنسان كالبدانة مثلاً وما يترتب عنها. وكشف باحثون ألمان أن الجسم يتفاعل مع الوجبات غير الصحية كأنها بكتيريا وربطوا بين الطعام غير الصحي وتراجع معدل متوسط العمر.

قدم باحثون من جامعة بون الألمانية أكلاً غنياً بالدهون والسكريات للفئران لمدة أربعة أسابيع متواصلة. وبعد مرور بعض الوقت ظهرت التأثيرات السلبية لذلك النوع من التغذية لدى الفئران.

وانتبه الباحثون إلى ظهور التهابات كبيرة داخل أجسام الفئران، وكأنها تعرضت لعدوى من بكتيريا خطيرة، كما جاء في موقع الصحيفة الألمانية “راينشه بوست.

وحسب فريق البحث فإن سبب تلك الالتهابات يعود إلى الخلايا المناعية في الدم.

وتعد هذه الخلايا مسؤولة عن ظهور تكلس الأوعية الدموية وتصلب الشرايين ومرض السكري، حيث بعد تكلس شرايين الفئران في التجربة ماتت في غضون ثمانية أسابيع.

ويرى الباحثون أن مثل هذه العواقب يمكن أن تظهر عند الذين يفرطون في تناول الوجبات السريعة بعد مرور 50 إلى 60 عاماً.

وأوضحت نتائج اختبارات على 120 شخصاً تناولوا وجبات غير صحية أن أجسامهم أطلقت مادة مقاومة للالتهابات.

وقال البروفيسور إيكه لاتز، مدير معهد الحصانة الفطرية في بون، إن جهاز المناعة يملك ذاكرة. وهذا سبب بقاء الجسم في حالة تأهب للرد على أي هجوم جديد ” ، نقلاً عن الموقع الرسمي لجامعة بون.