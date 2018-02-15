بالفيديو.. تدمير دبابة روسية شرق سوريا بغارة للطيران الأمريكي

دمشق(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لغارة قامت بها مقاتلة أمريكية ، أثناء تدميرها لدبابة روسية الصنع من طراز تي-72 بشرق سوريا يوم الأحد الماضي ، وذلك خلال أقل من أسبوع في ثاني ضربة دفاعية ضد قوات موالية للحكومية السورية .

وجاءت هذه الغارة الأمريكية ، بعد مرور أيام من القصف الأمريكي يومي الأربعاء والخميس الماضيين ، عندما قتل أكثر من 100 مسلح من الميليشيات الموالية لنظام الأسد .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فقد أوضح مسؤول إن اثنين على الأقل من القوات التي تدعمها حكومة الأسد السورية قُتلا في الضربة .

فيما قلل جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي ، من شأن الحادث قائلًا ” ربما لا يعدو الأمر أن يكون مجرد شخصين يقومان بشئ ما ، لا أود أن أضخمه وأصفه بأنه هجوم كبير ” .