” الغامدي ” : لا حرج شرعًا من الاحتفال بعيد الحب
أكد الباحث الشرعي أحمد قاسم الغامدي ، مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة سابقًا ، إن الاحتفال بمناسبة يوم الحب شئ إيجابي ويمثل مناسبة اجتماعية لا ترتبط بالدين .
وأشار ” الغامدي ” ، إلى أن الاحتفال بيوم الأم والمعلم واليوم الوطني أو يوم ميلاد مرء أو زواجه يعزز الرابطة الإنسانية ، والتهنئة بهذه المناسبات لا حرج فيها شرعًا ، قائلًا ” الكلام الحسن مطلوب بين الناس ، سواء كانوا مسلمين أو غيرهم من اليهود والنصارى غير المحاربين ، فيعاملون معاملة البر المشروع ، وزيارتهم وتهنئتهم وتبادل الهدايا معهم مشروعة ، وتحفز السلوك الإيجابي في التواصل بين الناس ، كما تحفز عاطفة خلقها الله تعالى في الناس ” .
وضرب مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مثالًا يقتدى به ، حيث زار الرسول صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي ، وقبل صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار، وذلك عملًا بقوله تعالى ” وقولوا للناس حسنا ” .
واستطرد قائلًا ” يجوز تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم الوطنية والاجتماعية بما فيها عيد الحب ، وردّ السلام عليهم والتحية وتبادل الورود الحمراء وغيرها، طالما أنه ليس فيها دلالات تخالف الإسلام أو أحكامه من باب الإقساط والبر المأذون فيه شرعاً الذي أقره الله عز وجل ” .
الصارم[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
أكثر علينا أحمد قاسم الغامدي ، حسيبك الله
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة
نطق الرويبضة
لية ما كنا نسمع بيوم الحب هذا زمان
لية كانوا يوقفون باص في كورنيش جدة للي لابس تي شرت احمر في اليوم هذا
هل هذا يعني ان ايام زمان اسلامها غير اسلام الايام هذه
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 787 ] نشر منذ 1 ساعة
حيرتونا ماعاد ندري فين الصواب ولكن نقول للمفتين ان يخافوا الله فيما يقولون لأن الناس تاخذ بإرائكم وتتحملون اوزارهم
براغى[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 1 ساعة
شيخنا الكريم..هل انتشر الاسلام بالسيف ام بالمعاملة الطيبة ..من يدخل الاسلام فى الزمن الحالى يكون بسبب مايراه من حسن تعامل وود وعطف المسلمين واخلاقهم الكريمه ولا يدخل بسبب متشدد جاهل مكفهر الوجه يدعو لمقاطعتهم ويتهم كل من يحسن اليهم بالشرك والعصيان
عدلي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
من كان لحبه ميلاد
كاول يوم محبه ، او اول يوم خطوبه ، او اول يوم زواج
فليحتفل به وليهنا به ، ، ، ولا يلتفت للساخطون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26808 ] نشر منذ 1 ساعة
قبل شوي أنتشر مقطع لشاب يعانق فتاة بوسط الشارع
وتعانقه
وعطاها وردة🌷
وركبت معاه ومشو
والله ياالحساب عند الله
انه بيكون عسيييييير
من يطبل الآن بيصفر يوم القيامة
والأخلاء بينكرون لبعضهم
ياعالم خافوا الله في بنات المسلمين.
الشاعر[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 1 ساعة
اتق الله يامن اسرفت على نفسك
اعياد المسلمين عيد الفطر وعيد الاضحى
يكفي استفزاز الحرام اصبح حلال والعكس
الدين خط احمر ترخص الروح دونه افهم يافهيم
صداوي[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 54 دقيقة
مطرود من هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزوجته ما تلبس نقاب عادي عنده شيخ الفلس😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42817 ] نشر منذ 43 دقيقة
أعياد المسلمين باالسنه عيدين ,, عيد الفطر وعيد الأضحى ,,
.. هذا ماسنه لنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ,,
,, قال نبينا الكريم ، الصادق الأمين عليه وعلى آله وصحبه ، افضل الصلاة وأتم التسليم ،،
,, فيما ورد في الحديث انه قال : (( من رغب عن سنتي فليس مني ))
.. والأحاديث في هذا الباب كثيره ..
.. وهذا المخلوق وامثاله كثيرين ، ليسوا لنا قدوة ولا نعير كلامهم اي انتباه ، ومع الأسف محسوبين على الإسلام ,,
المر[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 43 دقيقة
كل شي دخلوا فيه الدين الاسلام انتشر بالمعامله الطيبه نشروه التجار في شرق اسيا وغيرها عتدهم يون فرح يفرحوا بيه اما التسلط والعتف لبس من الدين قال الباص يمسكون يعني شي زين الدول الاسلاميه خمسين المسلمين مئات الملايين يعني بالعدد
المر[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 39 دقيقة
اعاد المسلمين الاضحي وعيد الفطر وعيد ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم وكل الدول الاسلاميه تحتفل به
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6605 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله اذا كان بين المتزوجين نقبل هذا الشيء مع قليل من التحفظ اما الحب الحرام والعلاقات المحرمة والخرفنة اللي يدعون أصحابها انه حب فهذا حرام ومن غير ما يفتي فيه احد
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16128 ] نشر منذ 25 دقيقة
من أحدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد 💔