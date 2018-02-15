مصرع 40 حوثيا في غارات للتحالف قرب مدينة الحديدة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن 40 من ميليشيات الحوثى الإيرانية قتلوا في غارات للتحالف العربي عند الدوار الجنوبي لمدينة الحديدة اليمنية.

وتمكنت قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف العربي من السيطرة على أولى مناطق مديرية الجراحي، ثالثة مديريات الحديدة على الساحل الغربي لليمن، فيما بدأت عمليات قصف مكثف على مديرية جبل راس لقطع الإمدادات عن ميليشيات الحوثي الإيرانية القادمة من إب، وواصلت قوات الجيش تقدمها في جبهات تعز وصعدة ومأرب ولحج، مع استمرار الانهيارات والانشقاقات في صفوف الميليشيات.