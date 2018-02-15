بالفيديو.. إحالة مذيعة مصرية للتحقيق في حلقة ” الاغتصاب الجنسي “

القاهرة(صدى):

أعلنت إدارة قناة المحور الفضائية إحالة المذيعة المصرية مني عراقي، إلي التحقيق وذلك لما بدر منها من عبارات غير لائقة خلال عرضها لقضية الاغتصاب الجنسى ببرنامجها .

وأكدت إدارة القناة في بيان صحفى أن العبارات التي ذكرتها مني عراقي تتنافى مع قواعد القناة التي تعلي من القيم والمبادئ ومن الشعار الذي ترفعه ” قناة الأسرة المصرية ” منذ نشأتها قبل 15 عاما.

المذيعة منى عراقي كثيرا ما تتناول بعض الموضوعات الشائكة خلال حلقات برنامجها ” انتباه ” وبعد مشكلة حلقة ” حمام باب البحر ” التي كادت أن تتسبب في حبسها، عادت من جديد لتقع في مشكلة أخرى بسبب حلقة تحدثت فيها عن الاغتصاب الجنسي.