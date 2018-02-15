تدشين بطولة كأس الهيئة العامة للرياضيات الإلكترونية

نواف السالم(صدى):

وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على إطلاق بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية. وذلك وفق ما أعلن حساب الأولمبية الرسمي على موقع التواصل ” تويتر ” .

وقال الحساب الرسمي للأولمبية على موقع التواصل ” تويتر ” ، إنه ستقام بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية بمركز أبسك للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، وستبدأ منافساتها من الأول وحتى الثالث من شهر مارس المقبل، بالتنظيم من هيئة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

ومن المُقرر أن يُشارك في البطولة 1024 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، يتنافسون في بطولتي دوري “ فيفا ” و ” ليغ أوف ليجيندز ” ، وأتاحت اللجنة المنظمة للبطولة فرصة التسجيل للراغبين بالمشاركة في البطولات والمنافسة على حصد جوائزها القيمة عبر الإنترنت، وسيتم إغلاق باب التسجيل عند انتهاء العدد المحدد من المشاركين.

وستشهد المنافسات عدة فعاليات مصاحبة للجماهير الحاضرة وللعائلات المتواجدة في مقر البطولة.