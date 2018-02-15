بالفيديو.. رئيس هيئة الهلال الأحمر يوجه بتكريم المعلم منقذ الطالب

عادل الحربي(صدى):

وجه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي المكلف الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بتكريم المعلم نايف خليف البلوي، الذي ساهم في إنقاذ حياة طالب.

وفي التفاصيل: أنقذ معلم حياة طالب ابتلع قطعة بلاستيكية، أثناء صراخ زملائه في الدور الثاني للمدرسة في تبوك، وكان المعلم يؤدي إشرافه اليومي والمسؤول عن هذا الدور في مدرسة الفارابي الابتدائية بتبوك حين تفاجأ بصراخ زملائه أثناء الفسحة، وباشر حالته، وقام بإسعافه.

وأوضح المعلم، أن الطالب بلع قطعه بلاستيكية بها دبوس ، ويواجه صعوبة في التنفس مع تغير لون وجه الى الأحمرار وهنا كان لا بد من التعامل مع الموقف بهدوء واتزان، والتدرج في الإجراءات لتحقيق سلامة الطالب أولاً ، حيث حاولت اخارج القطعة البلاستيكية ولكن كانت في منطقة انسداد التنفس عندها قررت أن اضرب عليه بهدوء مع شرب الماء إلى أن انقذه الله وابتلعها ورجع له التنفس الى حالته الطبيعية .

وجرى إبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، والمرشد الطلابي والذي بدوره اتصل بوالده وحضر المدرسة ونُقل الطالب للمستشفى للاطمئنان على صحته.

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