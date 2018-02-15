مسؤول بـ ” stc ” ينفي خبر إهانه أحد موظفيه بتغريدة

نايف السالم(صدى):

نفى أحمد الغامدي نائب الرئيس لشئون الموظفين في شركة الاتصالات السعودية ، صحة الصورة المتداولة والتي نسبت إليه حول إساءته المعاملة مع أحد الموظفين من خلال رده عليه عبر ” تويتر ” ، بصورة لمبيد حشري تشبيهًا للموظف بالذباب .

وكشف ” الغامدي ” عدم صحة ما تم تداوله وأثار غضب النشطاء عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” أخي العزيز، هذه الصورة مفبركة وأحتفظ بحقي القانوني ضد من نشرها ” .

وتتوجه صحيفة ” صدى ” بالشكر للنائب الأستاذ أحمد الغامدي على توضيحه لملابسات الأمر .