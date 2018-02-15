  • الأربعاء 14

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الأهلي ينفي وجود فتنة مُثارة بين أعضاء الشرف

الأهلي ينفي وجود فتنة مُثارة بين أعضاء الشرف

الأهلي ينفي وجود فتنة مُثارة بين أعضاء الشرف
طلال الغامدي(صدى):

أكد النادي الأهلي إنه يمر بمرحلة متميزة خلال الفترة الحالية ، حيث يعيش أفضل حالاته بما حققه من نتائج ومستويات جيدة سواء محليًا أو آسيويًا ، وذلك بفضل الاهتمام والمتابعة التي يحظى بها من رجاله وأبنائه المخلصين وجماهيره الوفية .

وأعربت إدارة النادي الأهلي خلال بيان لها أصدرته اليوم الخميس ، عن استغرابها مما تم نشره حول وجود فتنة مثارة بين أعضاء الشرف ، لافتة إلى رفضها مثل هذه الأحاديث التي لا تقبل بترددها حول النادي ، وستتخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها .

ووعدت إدارة الراقي جماهير النادي ، بمواصلة مشوار النجاح والاستمرار في البحث عن كل ما يسعدهم ويحقق مكانة الكيان .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 48 دقيقة

إذا مافيه خلاف
أفضل صاحب الفتنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *