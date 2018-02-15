الأهلي ينفي وجود فتنة مُثارة بين أعضاء الشرف
أكد النادي الأهلي إنه يمر بمرحلة متميزة خلال الفترة الحالية ، حيث يعيش أفضل حالاته بما حققه من نتائج ومستويات جيدة سواء محليًا أو آسيويًا ، وذلك بفضل الاهتمام والمتابعة التي يحظى بها من رجاله وأبنائه المخلصين وجماهيره الوفية .
وأعربت إدارة النادي الأهلي خلال بيان لها أصدرته اليوم الخميس ، عن استغرابها مما تم نشره حول وجود فتنة مثارة بين أعضاء الشرف ، لافتة إلى رفضها مثل هذه الأحاديث التي لا تقبل بترددها حول النادي ، وستتخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها .
ووعدت إدارة الراقي جماهير النادي ، بمواصلة مشوار النجاح والاستمرار في البحث عن كل ما يسعدهم ويحقق مكانة الكيان .
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 48 دقيقة
إذا مافيه خلاف
أفضل صاحب الفتنه