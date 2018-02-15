7 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن بسهولة

نورة الشهري (صدى):

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن، حيث أن النظام الغذائي الجيد هو أفضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على رشاقة الجسم.

وتناول حبوب الشوفان على الإفطار مع حليب نباتي أو حليب بقري قليل الدسم وبعض الفواكه وستجد دهون البطن قد تقلصت مع تكرار هذا الإفطار اللوز. تمتاز الدهون النباتية في اللوز بأنها تخفض الكولسترول، كما أن اللوز غني بالبروتين والألياف ما يعزز الإحساس بالشبع، وهو وجبة خفيفة قليلة السعرات.

من أفضل الوجبات الخفيفة التي تساعد على الشبع وتكبح الشهية البشار. احرص على عدم إضافة الملح والزبدة إليه حتى تظل سعراته منخفضة.

يوفر الأفوكادو تركيبة غذائية مدهشة، تحتوي على الفولات والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والألياف وفيتامين إي، وهو من أكثر الأطعمة التي تساعد على التخسيس.

من الاختيارات المناسبة لرحلة إنقاص الوزن تناول الموز لأنه قليل السعرات، ويرضي الرغبة في تناول السكريات، كما أنه غني بالألياف والبوتاسيوم.

يحتوي التفاح على عناصر تكبح الشهية وتقلل الإحساس بالجوع، إلى جانب فوائده الغذائية الأخرى.

يمتاز الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة التي تساعد على حرق مزيد من الدهون، وتضبط الشهية، و شرائح الجزر وجبة خفيفة غنية بالماء والألياف والمغذيات، كما أنه يساعد على زيادة حرق الدهون.