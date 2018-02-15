بالفيديو والصور.. رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

اقتنص ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسية 3-1 في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن جولة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل رابيو الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 33، لترتبك الصفوف البيضاء وسط صمت في المدرجات.

وأحرز رونالدو هدف التعادل لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 للفريق الملكي مستغلًا دربكة دفاعية فرنسية، وفي الدقيقة 87 أضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث لريال مدريد.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان جولة الإياب يوم 6 مارس المقبل في العاصمة الفرنسية.