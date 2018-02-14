الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية

دمشق(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية أن الدفاعات الجوية للنظام السوري ” تصدت ” لطائرات استطلاع اسرائيلية في جنوب البلاد، مساء يوم الأربعاء.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي لدمشق السبت الماضي مقاتلة إسرائيلية من طراز اف 16.

وبدأت الأحداث نهاية الأسبوع الماضي بإسقاط الجيش الإسرائيلي طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، ثم قامت مقاتلات إسرائيلية بضرب أهداف داخل سوريا، منها عربة إطلاق الطائرة الإيرانية، وتعرضت الطائرات الإسرائيلية لنيران مكثفة من الدفاع الجوي للنظام السوري، ما أسفر عن تدمير المقاتلة، وإصابة طيارين إسرائيلين اثنين.