بالفيديو.. الشيخ المطلق يروي تفاصيل زيارة مدير التعليم على ” حمار “
قارن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، بين الانضباط في التعليم في العصر القديم والحالي، موضحًا أن مدير المدرسة قديما كان يتفقد المدارس على ” حمار ” .
واستشهد الشيخ المطلق في كلمة ألقاها ضمن ” ملتقى المعلم الأول ” في محافظة صبيا بجازان برواية قائلًا : ” أنا لا أزال أذكر كلمة قالها والدي لمدرسي الفلسطيني: لك اللحم ولي العظام ” .
وأوضح المطلق، أنه قديما كان إذا جاء السيل يغيب الطلاب للذهاب إلى الوديان والفياض، فكان مدير التعليم في المنطقة يأتي ليتفقد المدارس على حمار، ويأمر بالبحث عن الطلاب ليعلمهم الانضباط المدرسي مهما كانت الظروف.
#مباشر |
عضو هيئة كبار العلماء أ.د.عبدالله المطلق:
كان مدير التعليم قديماً يتفقد #المدارس على حمار.. وإذا جاء السيل وتغيب #الطلاب أمر بالبحث عنهم ..
ولازلت أذكر جملة والدي لمعلمي "لك اللحم ولي العظام" #ملتقى_المعلم_الأول #تعليق_الدراسه_الرياض@sabyaedu #قناة_عين pic.twitter.com/ZavFpZchGa
— قناة عين (@iEN_tv) ١٤ فبراير، ٢٠١٨
#مباشر |
عضو هيئة كبار العلماء أ.د.عبدالله المطلق:
بعض الناس يفرح إذا فتح مصنع شوكولاته أو أجبان أو طماطم ، وتناسوا مصنع العقول والرجال وهو #المدرسة#ملتقى_المعلمين_الأول @sabyaedu #قناة_عين pic.twitter.com/TSVxkhmgB2
— قناة عين (@iEN_tv) ١٤ فبراير، ٢٠١٨
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