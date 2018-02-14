بالفيديو.. الشيخ المطلق يروي تفاصيل زيارة مدير التعليم على ” حمار “

تركي السالم(صدى):

قارن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، بين الانضباط في التعليم في العصر القديم والحالي، موضحًا أن مدير المدرسة قديما كان يتفقد المدارس على ” حمار ” .

واستشهد الشيخ المطلق في كلمة ألقاها ضمن ” ملتقى المعلم الأول ” في محافظة صبيا بجازان برواية قائلًا : ” أنا لا أزال أذكر كلمة قالها والدي لمدرسي الفلسطيني: لك اللحم ولي العظام ” .

وأوضح المطلق، أنه قديما كان إذا جاء السيل يغيب الطلاب للذهاب إلى الوديان والفياض، فكان مدير التعليم في المنطقة يأتي ليتفقد المدارس على حمار، ويأمر بالبحث عن الطلاب ليعلمهم الانضباط المدرسي مهما كانت الظروف.