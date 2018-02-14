بالصور.. تشييع جثمان الشهيد الهزازي في أحد المسارحة

تركي السالم(صدى):

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية رياض محمد حيدر ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبو بكر الصديق بإسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد العريف منير محمد علي هزازي، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم ، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.