تأخير هبوط 3 رحلات في مطار الأحساء إثر عواصف ترابية

نايف السالم(صدى):

أدت العاصفة الترابية التي ضربت الاحساء أول أمس الثلاثاء ومساء الأربعاء ، إلى تأخر وصوب الطائرات القادمة إلى المطار من جدة والقاهرة ، بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية في مطار الأحساء الدولي إلى الحد الذي لا يسمح بهبوط الطائرات .

ومن جانبه ، أكد عبدالله بن ناصر الخريف مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في هيئة الطيران المدني ، على تأخر هبوط الرحلات لمدة ساعة وأربعين دقيقة ، ضمن رحلات الخطوط الجوية السعودية القادمة من محافظة جدة للأربعاء ، بينما تأخرت الرحلة القادمة من جدة يوم أمس الثلاثاء نحو أربع ساعات ، لتتأخر الشركة القادمة من القاهرة ” إير كايرو ” نحو ثلاث ساعات .

وأشار ” الخريف ” ، إلى أن إدارة المطار قامت على الفور بتوفير كافة التسهيلات مع تأمين وجبات ومشروبات لركاب الرحلات المتأخرة ، وأرسلت إشعارًا مبكرًا للركاب المسافرين من الخطوط السعودية برسائل نصية تخبرهم بتأخر الرحلات ، وذلك بمتابعة مدير المطار خالد السيف .