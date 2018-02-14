” المجاهدين ” يستعرض زي ” المرودن ” في الجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

يستعرض جناح الإدارة العامة للمجاهدين في مهرجان الجنادرية 32 ” المرودن ” أول زي للمجاهدين في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، حيث كان مخصصا لجيش الملك أنذاك ، ولازال هذا الزي مستخدم حتى وقتنا الحالي للأخوياء المرافقين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي.

ويتميز ” المرودن ” بأنه ذو أكمام واسعة وقماش فضفاض ، وعادياً ممتد على طول الجسد ، كاسياً سائره من الكتفين إلى القدمين ، ويلبس فوق الثوب العادي ، ويتزين ” المرودن ” بالسيف والخنجر وحزام لحمل الذخيرة والسلاح.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية أُنشئت في عهد الملك عبدالعزيز من المحاربين القدامى الذين ظلوا ملازمين له في كل الأمور، حيث كانوا بمثابة الجيش والأمن العام آنذاك، وكان يطلق عليهم (أهل الجهاد).