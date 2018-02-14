بالصور.. لوحة ” العز والشرف ” تستوقف زوار جناح الداخلية

سعيد العجل(صدى):

رفعت صور الشهداء أيدي زوار الجنادرية إلى السماء حاملة الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة والقبول الحسن ، في دلالة لما يحملونه لهم من حب ومكانة في قلوب الجميع .

واستذكر زوار جناح وزارة الداخلية بطولات وتضحيات شهداء الواجب ، فيما بادر بعضهم بالتسابق على توثيق صورهم مع لوحة الشرف التي تزينت بها أجنحة قطاعات وزارة الداخلية مفاخرين بالتصوير مع الشهداء .

هذا وتقدم وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية لزوار جناح الوزارة ايجازاً عن ما برامج رعاية أسر شهداء الواجب الذين توفاهم الله ، في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من رجال الأمن ، والتي تشمل متابعة التحصيل العلمي للابناء ، وتوفير الخدمات الطبية ، ومساندتهم معنويا وماليا ، واستضافة عدد منهم لاداء فريضة الحج في كل عام ، بالاضافة الى عدد من البرامج الترفيهية.

هذا وحرصت كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية على تخصيص مواقع مميزة داخل أجنحتها لصور شهداء الواجب من منسوبيها الذين قدموا حياتهم لحماية أمن الوطن ومقدساته ومواطنيه.