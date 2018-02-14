حجاب وزيرة الإسكان الكويتية يثير جدلا واسعا

خالد الظفيري(صدى):

أثار حجاب وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، الدكتورة جنان بوشهري، جدلاً واسعًا، عقب تصريح أحد نواب مجلس الأمة بأن الحجاب الذي ترتدية هو إعلان لإحدى الشركات ” .

ووقع الجدل بعد مداخلة ” بوشهري ” ، خلال جلسة مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالرد على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالمال العام من قبل إحدى الشركات.

من جانبه قال النائب خلف دمثير، بعد انتهاء الوزيرة من الرد، إن ” حجابها دعاية إعلانية لشركة ” ، لترد عليه النائبة صفاء الهاشم، أن ” حجاب الوزيرة هو ماركة لا يعرفها النائب، والذي رد بدوره على الهاشم، نحن بقاعة ولسنا في محل ماركت ” .

ولم يقتصر الجدل على النواب، بل تجاوز إلى رواد تواصل الموقع الاجتماعي ” تويتر ” ، الذين انتقدوا اهتمام النواب بحجاب الوزيرة، وإهمال ملفات تخص الشعب، وأكثر أهمية من ماركة الحجاب.