معتز هوساوي يتصدر منافسات الدوري السعودي

نواف السالم(صدى):

احتل نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي، معتز هوساوي، المركز الأول في قطع الكرة في منافسات مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابة الرسمي على موقع التواصلا الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مدافع النادي الأهلي معتز هوساوي، نجح في قطع 51 كرة حتى الآن في منافسات المسابقة المحلية، أكثر من أي لاعب آخر بالمنافسة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، جمعهم من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات.