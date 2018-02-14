مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية تتلقى تهديدًا بالقتل
تقدمت سيدة مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية، اليوم الأربعاء، بشكوى للشرطة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت مصادر إعلامية عن ” ريجينا مصطفى ” ، المرشحة لمنصب عمدة مدينة ” روشستر ” ، بولاية مينيسوتا، أن شخصًا ما هددها بالقتل، عبر حساب إلكتروني باسم مستعار.
وأضافت ” ريجينا ” : ليست لدي وسيلة لأعرف ما إذا كان الشخص يقيم في مكان مجاور لي، أو في مكان آخر بالولايات المتحدة.
وتابعت: كانت الرسالة تهديدًا عامًا لجميع المسلمين في أمريكا، ولكن بما أنه أخذ وقتًا للبحث عني، وترك ذلك التعليق على صفحتي، فقد اعتبرته تهديدًا محددًا لشخصي.
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