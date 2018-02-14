مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية تتلقى تهديدًا بالقتل

واشنطن(صدى):

تقدمت سيدة مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية، اليوم الأربعاء، بشكوى للشرطة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت مصادر إعلامية عن ” ريجينا مصطفى ” ، المرشحة لمنصب عمدة مدينة ” روشستر ” ، بولاية مينيسوتا، أن شخصًا ما هددها بالقتل، عبر حساب إلكتروني باسم مستعار.

وأضافت ” ريجينا ” : ليست لدي وسيلة لأعرف ما إذا كان الشخص يقيم في مكان مجاور لي، أو في مكان آخر بالولايات المتحدة.

وتابعت: كانت الرسالة تهديدًا عامًا لجميع المسلمين في أمريكا، ولكن بما أنه أخذ وقتًا للبحث عني، وترك ذلك التعليق على صفحتي، فقد اعتبرته تهديدًا محددًا لشخصي.