الفلبين تعلن السماح لعمالها بالعودة إلى الكويت

مانيلا(صدى):

أعلنت الحكومة الفلبينية، عن تراجعها في قرار حظر العمالة إلى الكويت بشكل جزئي، بعدما فجر الرئيس الفلبيني الأزمة إثر ما عرف بقضية جثة الفريزر.

وأكد مكتب الهجرة الفلبيني، اليوم الأربعاء، أن ” العمال الفلبينيين الذين يقيمون حالياً في الكويت سيسمح لهم بالمغادرة والعودة إلى وظائفهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية.

وقال المفوض باسم مكتب الهجرة، خايمي مورينتي، إن وزارة العمل والتوظيف الفلبينية أصدرت توجيهات جديدة فيما يتعلق بحظر إرسال العمالة إلى الكويت، وقررت السماح للعمال الذين يقضون إجازتهم بالعودة.

وأضاف: ” بعد قرار الوزارة هذا لا مزيد من العوائق أمام هؤلاء العمال الفلبينيين للعودة إلى وظائفهم في الكويت، لكن بالنسبة لأولئك الذين تم تجنيدهم للتو للعمل في الكويت، نحن نأسف لكننا لا نستطيع السماح لهم بمغادرة البلاد ” .