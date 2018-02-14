سعد سهيل: لست راضيًا عما قدمته للنصر حتى الآن

ماجد محمد(صدى):

أكد مدافع النصر سعد سهيل ، إن تركيز العالمي حاليًا على مباراة الغد ، حيث تابع جزءاً من مباراة للباطن أمام الهلال للتعرف على إمكانياته ، لافتًا إلى أن هدف الفريق هو تحقيق النقاط الثلاث وتجاوزه .

وأشار ” سهيل ” ، إلى أنه ليس راضيًا عما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية ، قائلًا ” أعد إدارة الفريق والجماهير بأن ترى سعد بمستويات أفضل مما كان عليها في دورة الخليج ” .

وأوضح مدافع العالمي ، أن فريق النصر ينشغل حاليًا بمواجهته مع الباطن غدًا ضمن بطولة دوري المحترفين ، ثم يبدأ في التفكير والاستعداد للقاء الفريق مرة أخرى خلال مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين .