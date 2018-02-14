الاستخبارات الأمريكية: مقتل الرئيس اليمني الراحل يفاقم الصراع في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أفادت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في تقريرها الامني السنوي لتقييم التهديد العالمي للولايات المتحدة للعام 2018، الذي يقدمه رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه من المحتمل ان تستمر الحرب في اليمن في المستقبل المنظور.

وأوضح التقرير الذي كتبه رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانييل كوتس، أن مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح من المرجح أن يفاقم من تعقيد الصراع.

وحذر التقرير من أن دعم إيران للحوثيين في اليمن يزيد من تصعيد الصراع ويشكل تهديدا خطيرا للشركاء والمصالح الأمريكية في المنطقة.

ولفت التقرير، إلى أن إيران تواصل تقديم الدعم الذي يمكن الهجمات الحوثية ضد الشحن البحري بالقرب من مضيق باب المندب، مؤكدًا أن يؤدي استمرار القتال إلی تفاقم الأزمة الإنسانیة الواسعة والتي خلفت أکثر من 70 في المائة من السكان – أي ما يقرب من 20 ملیون شخص – في حاجة إلی المساعدة وزيادة انتشار وتفشي وباء الكوليرا الذي بلغ ما یقرب من ملیون حالة مؤکدة، كما أن عمليات الإغاثة تعيقها القيود الأمنية والبيروقراطية من قبل الحوثيين.