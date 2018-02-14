” سناب شات ” يطلق ميزة جديدة للوصول إلى بيانات مفصلة لمستخدميه

متابعات(صدى):

قالت شركة ” سناب ” المالكة لتطبيق ” سناب شات ” إنها سوف تعطي المؤثرين على شبكة التواصل الاجتماعي لأول مرة نوعية البيانات الخاصة بجمهورهم تشبه التي يتلقونها من غيره من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.

ويذكر أنه أصبح بإمكان منشئي المحتوى الذين لديهم جمهور كبير على ” سناب شات ” الوصول إلى البيانات التي تتيح لهم فهماً أعمق لجمهورهم.

وتتضمن هذه البيانات إجمالي مشاهدات المنشورات ومدى الوصول اليومي ومقاييس التفاعل والوقت الذي يقضيه على التطبيق فضلاً عن المعلومات الديموجرافية الخاصة بالمستخدمين.

وسيمكن ذلك خلق منشورات لجمهور أوسع وعقد صفقات إعلانية أفضل، حيث يمكن للمعلنين الوصول إلى جمهورهم المستهدف بسهولة أكبر الآن بعد توفر معلومات مفصلة حول الجمهور.